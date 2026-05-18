Atascadero Athletic Booster Club

Hosted by

Atascadero Athletic Booster Club

About this event

AHS Athletic Booster Membership Packages for 2026-27

SOLO: Ultimate Fan (One person) item
SOLO: Ultimate Fan (One person)
$300

• 1 Adult Pass for All Seasons & All Sports
• 1 Football Meal Card (valid for 5 meals)

• 1 Stadium Parking Pass (Football season)

• 1 Stadium Reserved Seat (Football season)
• 1 Greyhound swag item

• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing


DUO: ULTIMATE Fan (two persons) item
DUO: ULTIMATE Fan (two persons)
$425

• 2 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Football Meal Cards (each valid for 5 meals0)
• 2 Reserved Stadium Seats

• 1 Stadium Parking Pass (Football season)
• 2 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SQUAD: Ultimate Fan - (4 persons) item
SQUAD: Ultimate Fan - (4 persons)
$700

• 4 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 4 Football Meal Cards (each valid for 5 meals)
• 4 Reserved Stadium Seats

• 2 Stadium Parking Passes (Football season)
• 4 Premium Greyhound Swag Items

• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SOLO: Football (1 person) item
SOLO: Football (1 person)
$220

• 1 Adult Punch Card (5 home football games)
• 1 Football Meal Card (valid for 5 meals)
• 1 Reserved Stadium Seat

• 1 Stadium Parking Pass (Football season)
• 1 Premium Greyhound Swag Item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

DUO: Football (2 persons) item
DUO: Football (2 persons)
$285

• 2 Adult Punch Cards (5 home football games each)
• 2 Football Meal Cards (valid for 5 meals each)
• 2 Reserved Stadium Seats

• 1 Stadium Parking Passes (Football season)
• 2 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SQUAD: Football (4 persons) item
SQUAD: Football (4 persons)
$425

• 4 Adult Punch Cards (5 home football games each)
• 4 Football Meal Cards (valid for 5 meals each)
• 4 Reserved Stadium Seats

• 2 Stadium Parking Passes (Football season)
• 4 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SOLO: All Sports/Seasons Game Pass (1 person) item
SOLO: All Sports/Seasons Game Pass (1 person)
$200

• 1 Adult Pass for All Seasons & All Sports
• 1 Premium Greyhound swag item

• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

DUO: All Sports/Season Game Pass (1 person) item
DUO: All Sports/Season Game Pass (1 person)
$275

• 2 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Premium Greyhound swag items

• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SQUAD: All Sports Game Pass (4 persons) item
SQUAD: All Sports Game Pass (4 persons)
$425

• 4 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Premium Greyhound swag items

• 1 Booster Membership (Adults only)
• Booster Member Decal
• Program Listing

SOLO: 10 Game Punch Card (1 person) item
SOLO: 10 Game Punch Card (1 person)
$140

• 1 Adult 10 Game Punch Card to Any Sport
• 1 Premium Greyhound swag item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

DUO: 10 Game Punch Card (2 persons) item
DUO: 10 Game Punch Card (2 persons)
$180

• 2 Adult 10 Game Punch Cards to Any Sport
• 2 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

SQUAD: 10 Game Punch Card (4 persons) item
SQUAD: 10 Game Punch Card (4 persons)
$225

• 4 Adult 10 Game Punch Cards to Any Sport
• 4 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing

Athletic Booster Membership Only item
Athletic Booster Membership Only
$100

• 1 Booster Membership
• Boosters Member Decal
• Program Listing

ADD ON: 1 Reserved Seat item
ADD ON: 1 Reserved Seat
$50

• 1 Reserved Seat without pre-paid admission
• Home football games only
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

ADD ON: 1 Reserved Seat &1 Five Football Game Punch Card item
ADD ON: 1 Reserved Seat &1 Five Football Game Punch Card
$85

• 1 Reserved Seat
• 1 Adult Punch Card for Five Football Games •
• Home football games only, Punch card excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

ADD ON: 1 Reserved Parking item
ADD ON: 1 Reserved Parking
$50

• 1 Reserved Football Parking Pass
• Home football games only
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

ADD ON: 1 Child/Senior - Football Games Punch Card item
ADD ON: 1 Child/Senior - Football Games Punch Card
$20

• 1 Child/Senior Punch Card for Five Football Games
• 20% Savings!
• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

ADD ON: 1 Child/Senior - 10 Game Punch Card item
ADD ON: 1 Child/Senior - 10 Game Punch Card
$40

• 1 Child/Senior Punch Card for Ten Games to Any Sport (20% Savings!)

• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

ADD ON: 1 Child/Senior - All Sports Game Pass item
ADD ON: 1 Child/Senior - All Sports Game Pass
$80

• 1 Child/Senior - Season Pass to All Sports (20% Savings)
• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **

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