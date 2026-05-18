AHS Athletic Booster Membership Packages for 2026-27

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About this event
• 1 Adult Pass for All Seasons & All Sports
• 1 Football Meal Card (valid for 5 meals)
• 1 Stadium Parking Pass (Football season)
• 1 Stadium Reserved Seat (Football season)
• 1 Greyhound swag item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 2 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Football Meal Cards (each valid for 5 meals0)
• 2 Reserved Stadium Seats
• 1 Stadium Parking Pass (Football season)
• 2 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 4 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 4 Football Meal Cards (each valid for 5 meals)
• 4 Reserved Stadium Seats
• 2 Stadium Parking Passes (Football season)
• 4 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 1 Adult Punch Card (5 home football games)
• 1 Football Meal Card (valid for 5 meals)
• 1 Reserved Stadium Seat
• 1 Stadium Parking Pass (Football season)
• 1 Premium Greyhound Swag Item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 2 Adult Punch Cards (5 home football games each)
• 2 Football Meal Cards (valid for 5 meals each)
• 2 Reserved Stadium Seats
• 1 Stadium Parking Passes (Football season)
• 2 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 4 Adult Punch Cards (5 home football games each)
• 4 Football Meal Cards (valid for 5 meals each)
• 4 Reserved Stadium Seats
• 2 Stadium Parking Passes (Football season)
• 4 Premium Greyhound Swag Items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 1 Adult Pass for All Seasons & All Sports
• 1 Premium Greyhound swag item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 2 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 4 Adult Passes for All Seasons & All Sports
• 2 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership (Adults only)
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 1 Adult 10 Game Punch Card to Any Sport
• 1 Premium Greyhound swag item
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 2 Adult 10 Game Punch Cards to Any Sport
• 2 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 4 Adult 10 Game Punch Cards to Any Sport
• 4 Premium Greyhound swag items
• 1 Booster Membership
• Booster Member Decal
• Program Listing
• 1 Booster Membership
• Boosters Member Decal
• Program Listing
• 1 Reserved Seat without pre-paid admission
• Home football games only
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
• 1 Reserved Seat
• 1 Adult Punch Card for Five Football Games •
• Home football games only, Punch card excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
• 1 Reserved Football Parking Pass
• Home football games only
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
• 1 Child/Senior Punch Card for Five Football Games
• 20% Savings!
• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
• 1 Child/Senior Punch Card for Ten Games to Any Sport (20% Savings!)
• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
• 1 Child/Senior - Season Pass to All Sports (20% Savings)
• Home football games only, excludes CIF
** MUST PURCHASE A PACKAGE ABOVE OR, AT A MIMUMUM A BOOSTER MEMBERSHIP IN ORDER TO PURCHASE AN ADD-ON ITEM **
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