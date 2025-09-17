AHS Colt Theatre - Backstage Booster Club Memberships

Cast Member
$25

Includes 1 membership, voting rights, may hold Booster Club Office.

Actor
$50

Includes 2 memberships, voting rights, may hold Booster Club Office.

Director
$75

Includes 1 membership, voting rights, may hold Booster Club Office. Includes 2 reserved tickets to the Fall Production.

Producer
$100

Includes 2 memberships, voting rights, may hold Booster Club Office. Includes 4 reserved tickets to the Fall Production.

Volunteer
free

I would like to Volunteer only FREE

