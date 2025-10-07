2025 Open House & Fundraiser Online Auction

auctionV2.input.startingBid
Dinner & Dessert Surprise
One Private Wine Class for up to 20 people from Total Wine & More
An in-office chair massage day
Houston Audobon Family Membership
Buffalo Bayou Park Cistern Visit
Get flawless brows at Nikohl Brow Co
Booklover Gift Basket from Board member Anna Henry & Good on Paper Books & Stationery
6 Months of Composting Residential or Commercial
Houston area 2 hour guided birding tour for up to 8 from Land Sea & Sky, Whitney LanFranco
One Year Family membership at Houston Arboretum & Nature Center
One 60min full body sports massage from Carra Active Wellness
One Pair of Kendra Scott Earrings-Daphne Pave Drop-Emerald
One Pair of Kendra Scott Bracelet-Elaina Gold-Emerald
Cidercade & Bishop Cidercade Game night out for four
Winter Themed Liquor Basket- Baileys Irish Crème, Woodford Reserve Bourbon, Kraken Spiced Rum, Corvee Viach Muller Thurgau Trentino 2023
