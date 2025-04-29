eventClosed

EAA Chapter 309 AirVenture Chapter Tent Camping

AeroMart and Fly Market

3000 Poberezny Rd, Oshkosh, WI 54902, USA

Tent Camping Day 1 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 2 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 3 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 4 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 5 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 6 (Per Person/Per Day)
free
Tent Camping Day 7 (Per Person/Per Day)
free

common:zeffyTipDisclaimerTicketing