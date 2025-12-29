Al-Mawkib Foundation's Memberships

Al-Mawkib Foundation

$100

Renews monthly

كن عضوًا في مؤسسة الموكب وساهم في دعم استمرارية إحياء المناسبات الدينية والخدمات المجتمعية والتخطيط المستقبلي.

Become a member and support the Al-Mawkib Foundation by contributing to the continuity of religious programs, community services, and future planning

اشترك بسهمين وعظم الاجر
$200

Renews monthly

قيمة السهم الموصى به هو 100$ لكن جميع المساهمات هي مقبولة . في حال ما رغب بالمساهمة الشهرية باكثر من سهم واحد فان هذا الخيار سيكون ملائم جدا لكم . نسال الله ان يجعلها في ميزان اعمالكم

عضوية ب 3 اسهم ستقربنا كثيرا من حلم مركز الرسول الاعظيم
$300

No expiration

ان مبلغ العضوية في هذا الخيار يعني ان خيار افتتاح مقر للمؤسسة قد اصبح ممكنا وهو حلم ابناء الجالية باطلاق مقر ومسجد الرسول االاعظم . نسال الله بحق محمد وال محمد ان يجعلكم من المؤسسين لهذا المركز . اللهم امين.

