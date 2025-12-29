Al-Mawkib Foundation's Memberships

قيمة السهم الموصى به هو 100$ لكن جميع المساهمات هي مقبولة . في حال ما رغب بالمساهمة الشهرية باكثر من سهم واحد فان هذا الخيار سيكون ملائم جدا لكم . نسال الله ان يجعلها في ميزان اعمالكم