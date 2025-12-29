Al-Mawkib Foundation's Memberships

Offered by
كن عضوًا في مؤسسة الموكب وساهم في دعم استمرارية إحياء المناسبات الدينية والخدمات المجتمعية والتخطيط المستقبلي.
Become a member and support the Al-Mawkib Foundation by contributing to the continuity of religious programs, community services, and future planning
قيمة السهم الموصى به هو 100$ لكن جميع المساهمات هي مقبولة . في حال ما رغب بالمساهمة الشهرية باكثر من سهم واحد فان هذا الخيار سيكون ملائم جدا لكم . نسال الله ان يجعلها في ميزان اعمالكم
No expiration
ان مبلغ العضوية في هذا الخيار يعني ان خيار افتتاح مقر للمؤسسة قد اصبح ممكنا وهو حلم ابناء الجالية باطلاق مقر ومسجد الرسول االاعظم . نسال الله بحق محمد وال محمد ان يجعلكم من المؤسسين لهذا المركز . اللهم امين.
