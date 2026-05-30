American Legion Auxiliary Unit 202

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About this event

ALA Casino Night Sponsorship

757 1st St

Brentwood, CA 94513, USA

Royal Flush
$2,500

Recognized as food or entertainment sponsor

Four complimentary event tickets

Sponsorship of one casino table including signage

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Straight Flush
$1,000

Two complimentary tickets

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Full House
$500

Two complimentary tickets

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Flush
$300

One complimentary ticket

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