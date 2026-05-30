ALA Casino Night Sponsorship

About this event
Recognized as food or entertainment sponsor
Four complimentary event tickets
Sponsorship of one casino table including signage
Logo prominently displayed on printed materials
Logo prominently displayed at event
Two complimentary tickets
Sponsorship of one casino table including signage
Logo prominently displayed on printed materials
Logo prominently displayed at event
Two complimentary tickets
Logo displayed at event
One complimentary ticket
Name recognition at event
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!