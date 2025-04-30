Albanian Boston Community Inc. DBA Çunat e Bostonit Memberships 2025

Anëtarsimi familjar përfshin, çiftin plus fëmijët nën moshen 21 vjeç. Ky nivel anëtarsimi përfshin përfitimet e nivelit basic, plus:

Mundësi për të regjistruar fëmijët në shkollën Shqipe në qëndër.

Ulje çmimi në çdo event për familjen.

Ulje çmimi për evente private.





Family Membership, couple plus kids under 21. This level includes all the benefits for the basin member plus:

Albanian Language school for the kids

Discount in different events for the family

Discounts for private events.