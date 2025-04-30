Albanian Boston Community Inc. DBA Çunat e Bostonit Memberships 2025

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Anëtarsim individual. Akses në qëndër, njoftim për çdo event, ulje cmimi për aktivitete të ndryshme. Akses ne rjetet sociale tona për të postuar kërkesa të ndryshme.
Member for 1 person only, access to our facility and discounts for various events and or products. Access to our provate social media accounts/groups.
Anëtarsimi familjar përfshin, çiftin plus fëmijët nën moshen 21 vjeç. Ky nivel anëtarsimi përfshin përfitimet e nivelit basic, plus:
Mundësi për të regjistruar fëmijët në shkollën Shqipe në qëndër.
Ulje çmimi në çdo event për familjen.
Ulje çmimi për evente private.
Family Membership, couple plus kids under 21. This level includes all the benefits for the basin member plus:
Albanian Language school for the kids
Discount in different events for the family
Discounts for private events.
Reklamoni bisnesin tuaj në qëndrën tonë 24/7. Gjithashtu ky sponsorizim ju jep mundësinë për të postuar 1 herë në javë në rrjetet tona sociale
Advertise your business 24/7 in our center, also post on our social media 1x per week.
