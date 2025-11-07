Albertson Volunteer Fire Department

Albertson Community Fundraiser

ALBERTSON COMMUNITY RAFFLE (Single Ticket)
$20

ALBERTSON 41ST ANNUAL WASHINGTON'S DAY FIELD TRIAL


Prizes

1st - $5,000 CASH

2nd - Browing Maxus II Ultimate 12ga. 3" 26" (2,300 Value)

3rd - Yeti Tundra 75 Hard Cooler (Desert Tan) $450 Value

4th - Yeti Roadie 24 Hard Cooler 2.0 (Rescue Red) $250 Value

5th - TurtleBox Ranger (White) $250 Value

Drawing Feb. 21, 2026 at Fire Dept.


Proceeds shared by VFD, REC DEPT. & RURITANS.


ALBERTSON COMMUNITY RAFFLE (6 Tickets for $100)
$100
This includes 6 tickets

ALBERTSON 41ST ANNUAL WASHINGTON'S DAY FOX HUNT


