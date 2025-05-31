Alcanon Club Mega Raffle June 2025

The number of this ticket in upper right corner of emailed e-ticket, which is automatically added, is NOT your tip number. Each ticket will be randomly assigned a number between 1-200 after all are sold! Winner randomly selected by Tip Seal revealed when all 200 chances sold!
