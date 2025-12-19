URC Corp, NFP

Alex Balbus – Ювілейний Гала-Концерт, Творчий Вечір | 9 січня, 7pm

4663 N

Ruby St, Schiller Park, IL 60176, USA

General Admission
$50

Тип квитка: General Admission

Розміщення: Гарантоване місце · First Come, First Served

Квиток General Admission надає доступ до благодійного гала-концерту Ukrainian Roots Community та забезпечує гарантоване місце у залі без фіксованої нумерації. Розміщення гостей відбувається за принципом first come, first served.

У вартість квитка включено:

  • доступ до концертної програми та всіх активностей вечора;
  • святковий фуршет у форматі standing reception;
  • сидячі місця (*без столів)
  • участь у благодійному заході на підтримку цифрової платформи URC Life.

⚠️ Зверніть увагу:

У залі не передбачено столів для сидіння та прийому їжі. Захід проходить у форматі standing / lounge.


🍸 Cash bar available (напої оплачуються окремо).

