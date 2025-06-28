eventClosed

All Animals Sanctuary and Rescue's Shop

addExtraDonation

$

T-shirt
$30
AASR Event Shirt
Sticker
$3
Sticker
1 Ticket
$2
3 Tickets
$5
3 tickets
7 Tickets
$10
7 Tickets
15 Tickets
$20
15 Tickets
Bandana
$7
Set It Off 1 Ticket
$10
Set It Off 3 Tickets
$25
Set It Off 5 Tickets
$40
Set It Off 10 Tickets
$75
5 Vans & 5 Regular
$50
PRIDE STICKERS
$3
Christmas Hand Stitch
$10

common:zeffyTipDisclaimerTicketing