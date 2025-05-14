allatoona band booster association

allatoona band booster association

Allatoona Marching Band Fall 2025 Shoes, Gloves, and Berets

MTX Shoes
$50

Required for all Marching Band members EXCEPT Color Guard

Black Fingered Gloves
$15

Required for Brass members

Black Fingerless Gloves
$15

Required for Woodwind members

Berets
$14

Required for Sousaphone (Tuba) members

A Shirt
$20

Required for all Marching Band members EXCEPT Color Guard

