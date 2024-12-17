Big Brothers Big Sisters Of West Central Ohio Inc
Allen County - Bowl for Kids' Sake
721 N Cable Rd
Lima, OH 45805
Event Sponsor
$2,000
Shift Sponsor
$1,000
Lane Sponsor
$200
LITTLE Sponsor
$100
Team - Battle of the First Responders
$100
Please email your team members' names and shirt sizes to
[email protected]
Team - Battle of the Banks
$300
Thursday (April 3rd, 2025) Please email your team members' names and shirt sizes to
[email protected]
Team - Battle of the Service Clubs
$300
Please email your team members' names and shirt sizes to
[email protected]
Team - Battle of the Colleges/Universities
$300
Please email your team members' names and shirt sizes to
[email protected]
Adult Team of 4
$300
Please email the t-shirt sizes to
[email protected]
Family Team of 4
$150
Please email the t-shirt sizes to
[email protected]
Student Team of 4
$100
Please email the t-shirt sizes to
[email protected]
Raffle
$1
1 Ticket
Raffle
$5
6 Tickets
50/50 (Book)
$10
6 Tickets
50/50 (Single)
$2
1 Ticket
