Allied Dance Initiative

Offered by

Allied Dance Initiative

About the memberships

ADI Membership

Dancer Membership (Monthly)
$12

Renews monthly

If your studio is within the ADI Network, please contact your studio owner for your membership discount code. Membership Includes: Birthday & Anniversary Gifts, Workshop & Convention Discounts, Exclusive Discount Codes for Initiative Partner Sites, & Social Media Welcome Post.
Dancer Membership (Annual)
$132

Valid until April 22, 2027

(1 month FREE when purchased annually). Annual Includes all benefits of the monthly dancer membership. If your studio is within the ADI Network, please contact your studio owner for your membership discount code.
Instructor Membership (Monthly)
$20

Renews monthly

If your studio is within the ADI Network, please contact your studio owner for your membership discount code. Membership Includes: Birthday & Anniversary Gifts, Workshop & Convention Discounts, Exclusive Discount Codes for Initiative Partner Sites, & Social Media Welcome Post.
Instructor Membership (Annual)
$220

Valid until April 22, 2027

(1 month FREE when purchased annually). Annual Includes all benefits of the monthly instructor membership. If your studio is within the ADI Network, please contact your studio owner for your membership discount code.
Studio Membership (Monthly)
$40

Renews monthly

Membership Includes: Birthday & Anniversary Gifts, Workshop & Convention Discounts, Exclusive Discount Codes for Initiative Partner Sites, Social Media Welcome Post, & Access to Exclusive Member Lounge at Annual Conventions, Exclusive Membership Discount for Studio Affiliated Instructors & Dancers, & Eligibility to Receive Funding for Sponsored Dancers. If your studio has more than one location, please email [email protected] for a multi-location discount code.
Studio Membership (Annual)
$440

Valid until April 22, 2027

(1 month FREE when purchased annually).Annual Includes all benefits of the monthly studio membership. If your studio has more than one location, please email [email protected] for a multi-location discount code.
Studio Complex Membership (Monthly)
$50

Renews monthly

This membership is for studios with 3+ classrooms. Membership Includes: Birthday & Anniversary Gifts, Workshop & Convention Discounts, Exclusive Discount Codes for Initiative Partner Sites, Social Media Welcome Post, Access to Exclusive Member Lounge at Annual Conventions, Exclusive Membership Discount for Studio Affiliated Instructors & Dancers, Eligibility to Receive Funding for Sponsored Dancers, & Eligibility to Host ADI Workshops. If your studio has more than one location, please email [email protected] for a multi-location discount code.
Studio Complex Membership (Annual)
$550

Valid until April 22, 2027

(1 month FREE when purchased annually). This membership is for studios with 3+ classrooms. Annual Includes all benefits of the monthly studio complex membership. If your studio has more than one location, please email [email protected] for a multi-location discount code.
Add a donation for Allied Dance Initiative

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!