Alpha Alpha Nu Omega
Alpha Alpha Nu Omega Founders' Day/5 Year Chapter Anniversary
General Admission
$65
Ticket sales end January 31, 2025.
Ticket sales end January 31, 2025.
seeMoreDetailsMobile
add
Congratulatory Full Page Ad
$150
Full Page AD Dimensions: 8.5" W x 11" H Please email ad to
[email protected]
no later than January 31, 2025.
Full Page AD Dimensions: 8.5" W x 11" H Please email ad to
[email protected]
no later than January 31, 2025.
seeMoreDetailsMobile
add
Congratulatory Half Page Ad
$75
Half Page AD Dimensions: 8.5" W x 5.5" H Please email ad to
[email protected]
no later than January 31, 2025.
Half Page AD Dimensions: 8.5" W x 5.5" H Please email ad to
[email protected]
no later than January 31, 2025.
seeMoreDetailsMobile
add
Congratulatory Patron Ad (Name Only)
$25
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout