Alpha Alpha Nu Omega Founders' Day/5 Year Chapter Anniversary

General Admission
$65
Ticket sales end January 31, 2025.
Congratulatory Full Page Ad
$150
Full Page AD Dimensions: 8.5" W x 11" H Please email ad to [email protected] no later than January 31, 2025.
Congratulatory Half Page Ad
$75
Half Page AD Dimensions: 8.5" W x 5.5" H Please email ad to [email protected] no later than January 31, 2025.
Congratulatory Patron Ad (Name Only)
$25
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing