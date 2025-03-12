eventClosed

Alternative Living Inc's Silent Auction

1053 E John Sims Pkwy, Niceville, FL 32578, USA

Charter Boat Certificate item
Charter Boat Certificate
$75

4 Hour/4 Person Charter with Captain Josh Glidden onboard the Just Reel in Destin. $880 Value! This 4 Hour Charter includes up to 4 people and you can choose from any of the below trips! **Gratuity Not Included** -Fishing Charter -Dolphin Cruises -Sunset Cruises -Fireworks Cruises
Family Fun Pack #1 item
Family Fun Pack #1
$20

4 Passes to The Gulfarium on Okaloosa Island AND a Fun Night of Bowling at FWB Bowl - Up to 4 People, 2 Hours of Bowling, Shoe Rental, Large 1 Topping Pizza and 1 Pitcher of Soda. Value at $345.00. **Bowling Not Valid on Holidays - Please call ahead for lane availability**
Crusin' Tikis Destin - Gift Certificate item
Crusin' Tikis Destin - Gift Certificate
$50

PIRVATE Sunset Cruise for up to Six Guests. Valued at $375! **Exclusions Apply - Gratuity Not Included**
# 1 Float Brothers - Gift Certificates for 2 90 Min Floats item
# 1 Float Brothers - Gift Certificates for 2 90 Min Floats
$10

#1 Float Spa & Float Therapy! Gift Certificates include 2 (two) 90 Minute Floats. Valued at $148.00.
#2 Float Brothers - Gift Certificates for 2 Floats item
#2 Float Brothers - Gift Certificates for 2 Floats
$10

#1 Float Spa & Float Therapy! Gift Certificates include 2 (two) 60 Minute Floats. Valued at $128.00.
Photo Session with Holly Howard Photography item
Photo Session with Holly Howard Photography
$75

Holly Howard Photography The Short Story Package - Up to 30 minute session. In studio, outdoors, or in home/on location (includes travel to areas in south Okaloosa County; travel charges apply outside service area). If using for family, up to 5 people. Includes: 20 digitals of clients choice fully edited with a print release and Option to buy more images. Valued at $675.00.
Gift Basket with Eagles Nest Gift Card item
Gift Basket with Eagles Nest Gift Card
$15

Shenanigans Gift Basket full of Irish Goodies and a $100.00 Gift Card to the Eagles Nest at Blackwater in Crestview. Eagles Nest is a Gastro Pub, Driving Range, and Golf Course. Valued at $175.00.
Boshamps Gift Basket & Family Cruises item
Boshamps Gift Basket & Family Cruises
$50

Make a day of it in Destin! Enjoy a cruise on the Buccaneer Pirate Ship and/or a ride on the Southern Star Dolphin Cruise followed by a ride down the zip line at the Destin Harbor. End your day with dinner at Boshamps and enjoy a basket of their goodies! Buccaneer Pirate Ship and Southern Star Dolphin Cruise each include 2 (two) Adult and 2 (two) Child tickets. Zip Line includes two passes. Valued at $400.00.
Emerald Coast Zoo & Art Basket item
Emerald Coast Zoo & Art Basket
$10

Brave an encounter for 4 (four) with an Alligator at the Emerald Coast Zoo!! After your adventure, come home and save your memories using your basket of art supplies! Valued at $150.00.
Local Artisan Basket item
Local Artisan Basket
$10

Enjoy this basket containing art from local artisans, including jewelry and wall art. Valued at $75.00.
Emerald Coast Science Center Gift Basket item
Emerald Coast Science Center Gift Basket
$10

Interested in STEM? Enjoy a day at the Emerald Coast Science Center with this basket that includes 6 (six) passes and some science toys! Valued at $100.00.
Auston's Bar & Grill & Escapeology item
Auston's Bar & Grill & Escapeology
$10

Can you get out? Pick one of Escapology's escape rooms and see if you can beat the 60 minute timer!!! Auston's Oyster Bar & Grill bucket contains 2 (two) adults and 1 (one) child shirt, Hat, 2 (two) bottles of wine, and coozies. Valued at $150.00.
Family Fun Pack #2 item
Family Fun Pack #2
$10

Ride the Go Karts or play in the arcade at The Track with a 60 point card! Then head over to Hurricane Lanes for some bowling! Bowling includes 4 Games of Bowling plus up to 4 Shoe Rentals. Valued at $105.00
Newman-Dailey Condo Stay item
Newman-Dailey Condo Stay
$75

Spend 3 days and 2 nights at the Beach Resort Condominium in Miramar Beach! This adorable one-bedroom, two bathroom condo sleeps six guests. The complex features a lagoon-style pool and balcony views of the gulf! The Beach Resort is the ideal place to relax and unwind! Valued at $700.00.
Zombie Prom Gift Certificate item
Zombie Prom Gift Certificate
$10

This certificate grands the holder four (4) tickets to the Festival of Fears Zombie Prom at Santa Rosa Mall on Saturday, May 3, 2025. Valued at $120.00
House Cleaning - 3 Hours item
House Cleaning - 3 Hours
$15

Ready for a Spring refresh? What better what than a 3 Hour cleaning from GypSea Sweeps! *Gratuity not included* Valued at $175.00
4 Rounds of Golf item
4 Rounds of Golf
$50

4 (four) Rounds of Golf at Bluewater Bay, a sleeve of Golf Balls, and your first round is on us with a 4-Pack of 3rd Planet's Mullet Lite! Valued at $325.00
Self Care Basket item
Self Care Basket
$10

Enjoy your day and pamper yourself! Basket includes $100 gift certificate to Raspberry Attic, a Polish gift certificate for a Chocolate Pedicure, an insulated wine cup, a large bottle of Cabernet Sauvignon, small candle, and two face masks. Valued at $175

