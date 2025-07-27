Alumni (Old Boy) Membership

Standard Membership
$125

Valid for one year

What You Get: Exclusive Beer Cooler Access - Your personal cold storage, always ready Queen Vic Bar Discounts - Same member pricing you've always enjoyed Digital Newsletter - Stay connected with member updates
Premium Membership
$250

Valid for one year

Everything in Standard, plus: Intro Premium Membership Beer Coozie 2 Social Events Per Year - Pub crawls, golf days, sports viewing parties Annual Old Boys Swag - Exclusive branded merchandise Private Group Chat - Direct line to your fellow Old Boys
Add a donation for Washington DC Rugby Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!