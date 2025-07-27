Alumni (Old Boy) Membership

What You Get:
Exclusive Beer Cooler Access - Your personal cold storage, always ready
Queen Vic Bar Discounts - Same member pricing you've always enjoyed
Digital Newsletter - Stay connected with member updates
What You Get:
Exclusive Beer Cooler Access - Your personal cold storage, always ready
Queen Vic Bar Discounts - Same member pricing you've always enjoyed
Digital Newsletter - Stay connected with member updates
Premium Membership
$250
Valid for one year
Everything in Standard, plus:
Intro Premium Membership Beer Coozie
2 Social Events Per Year - Pub crawls, golf days, sports viewing parties
Annual Old Boys Swag - Exclusive branded merchandise
Private Group Chat - Direct line to your fellow Old Boys
Everything in Standard, plus:
Intro Premium Membership Beer Coozie
2 Social Events Per Year - Pub crawls, golf days, sports viewing parties
Annual Old Boys Swag - Exclusive branded merchandise
Private Group Chat - Direct line to your fellow Old Boys
Add a donation for Washington DC Rugby Foundation
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!