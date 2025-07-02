eventClosed

SILENT AUCTION - NEON SKY CONCERT

Must be present to win! Pickup between 8:30-9 pm

Heirlooms for Hospice Gift Basket, Value $45 item
Heirlooms for Hospice Gift Basket, Value $45
$20

Thank you to our community partner, Hopewest Hospice for contributing this gift basket. The basket sponsors the Hopewest Hospice Team.

Hellman Chevrolet $100 Gift Certificate item
Hellman Chevrolet $100 Gift Certificate
$50

Thank you to our community partner Hellman Chevrolet for contributing this gift basket. This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Delta Massage - $50 Gift Certificate item
Delta Massage - $50 Gift Certificate
$25

Thank you to our community partner, Delta Massage for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Delta Massage - $50 Gift Certificate (Copy) item
Delta Massage - $50 Gift Certificate (Copy)
$25

Thank you to our community partner, Delta Massage for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Sol Healing - $50 Gift Certificate item
Sol Healing - $50 Gift Certificate
$25

Thank you to our community partner, Sol Healing for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Sol Healing - $50 Gift Certificate (Copy) (Copy) item
Sol Healing - $50 Gift Certificate (Copy) (Copy)
$25

Thank you to our community partner, Sol Healing for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Sol Healing - $50 Gift Certificate (Copy) item
Sol Healing - $50 Gift Certificate (Copy)
$25

Thank you to our community partner, Sol Healing for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

Free Tire Rotation - Discount Tires Value $75 item
Free Tire Rotation - Discount Tires Value $75
$35

Thank you to Discount Tires for contributing this item! This item sponsors the Price Engagements Team.

Heirlooms - Montrose Gift Basket item
Heirlooms - Montrose Gift Basket
$25

Thank you to the Montrose - Heirlooms for Hospice for donating this basket! This benefits the Hopewest Hospice Team!

Chow Down - Gift Basket, Value $50 item
Chow Down - Gift Basket, Value $50
$25

Thank you to our community partner, Chow Down Pet Supply for donating this basket! This basket sponsors the West Slope Best Slope team.

Emeline's Spa Gift Basket, Value $45 item
Emeline's Spa Gift Basket, Value $45
$20

Thank you to our community partner, Emeline's in Delta for contributing this basket! This basket sponsors Team DejaVueCrew.

NE1 Cards 12-pack of homemade cards, Value $40 item
NE1 Cards 12-pack of homemade cards, Value $40
$20

Thank you to Nicci Egan for contributing these lovely cards! This item benefits the Team DejaVueCrew.

Clubb's Fabric Store $50 Gift Card item
Clubb's Fabric Store $50 Gift Card
$25

Thank you to our community partner, Clubb's Fabric Store for contributing this gift card! This item sponsors Team DejaVueCrew.

Private Reading fromPsychic - Mother Courage, value $150 item
Private Reading fromPsychic - Mother Courage, value $150
$75

Thank you to Mother Courage for contributing this gift certificate. This item sponsors Team DejaVueCrew.

Consignment Boutique Gift Basket, Value item
Consignment Boutique Gift Basket, Value
$40

Thank you to our community partner, the Consignment Boutique On Main for contributing this basket! This item sponsors Team DejaVueCrew.

$100 WALMART Gift Certificate item
$100 WALMART Gift Certificate
$50

Thank you to our community partner, Walkmart - Montrose for contributing this gift. This item sponsors the DejaVueCrew Team.

Knife Block with white handle knives - Value $65 item
Knife Block with white handle knives - Value $65
$35

Thank you to our community partner, Walkmart - Delta for contributing this gift. This item sponsors the DejaVueCrew Team.

WINE GIFT BASKET - VALUE $175 item
WINE GIFT BASKET - VALUE $175
$80

Thank you to Price Enterprises for donating this amazing gift basket!

Big O Tires - $100 Gift Certificate item
Big O Tires - $100 Gift Certificate
$50

Thank you to our community partner, Big O Tires for contributing this gift certificate! This item sponsors the West Slope Best Slope Team.

Lovely Aesthetics "Hello Lovely Facial" - Value $125 item
Lovely Aesthetics "Hello Lovely Facial" - Value $125
$60

Thank you to our community partner, Lovely Asthetics in Montrose for donating this amazing gift! Custom enzyme facial with lip + eye treatment & targeted product recommendations. This is perfect for first-timers or anyone who wants a no-stress reset. This gift sponsors the Delta Health Team.

Gift Basket/ Wine Baket - Value $50 item
Gift Basket/ Wine Baket - Value $50
$25

Thank you to our community partner, Kenneth Lee Custom Tile for donating this basket. This basket sponsors the Visiting Angels Team.

Gift Basket/ Wine Baket - Value $50 (Copy) item
Gift Basket/ Wine Baket - Value $50 (Copy)
$25

Thank you to our community partner, Kenneth Lee Custom Tile for donating this basket. This basket sponsors the Visiting Angels Team.

Gift Basket/ Wine Baket - Value $50 (Copy) (Copy) item
Gift Basket/ Wine Baket - Value $50 (Copy) (Copy)
$25

Thank you to our community partner, Kenneth Lee Custom Tile for donating this basket. This basket sponsors the Visiting Angels Team.

