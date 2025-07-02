SILENT AUCTION - NEON SKY CONCERT

Must be present to win! Pickup between 8:30-9 pm
Thank you to our community partner, Hopewest Hospice for contributing this gift basket. The basket sponsors the Hopewest Hospice Team.
Thank you to our community partner Hellman Chevrolet for contributing this gift basket. This basket sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to our community partner, Delta Massage for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to our community partner, Sol Healing for contributing this gift certificate! This basket sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to Discount Tires for contributing this item! This item sponsors the Price Engagements Team.
Thank you to the Montrose - Heirlooms for Hospice for donating this basket! This benefits the Hopewest Hospice Team!
Thank you to our community partner, Chow Down Pet Supply for donating this basket! This basket sponsors the West Slope Best Slope team.
Thank you to our community partner, Emeline's in Delta for contributing this basket! This basket sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to Nicci Egan for contributing these lovely cards! This item benefits the Team DejaVueCrew.
Thank you to our community partner, Clubb's Fabric Store for contributing this gift card! This item sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to Mother Courage for contributing this gift certificate. This item sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to our community partner, the Consignment Boutique On Main for contributing this basket! This item sponsors Team DejaVueCrew.
Thank you to our community partner, Walkmart - Montrose for contributing this gift. This item sponsors the DejaVueCrew Team.
Thank you to our community partner, Walkmart - Delta for contributing this gift. This item sponsors the DejaVueCrew Team.
Thank you to Price Enterprises for donating this amazing gift basket!
Thank you to our community partner, Big O Tires for contributing this gift certificate! This item sponsors the West Slope Best Slope Team.
Thank you to our community partner, Lovely Asthetics in Montrose for donating this amazing gift! Custom enzyme facial with lip + eye treatment & targeted product recommendations. This is perfect for first-timers or anyone who wants a no-stress reset. This gift sponsors the Delta Health Team.
Thank you to our community partner, Kenneth Lee Custom Tile for donating this basket. This basket sponsors the Visiting Angels Team.
