Hiawatha Community Hospital Foundation DBA Amberwell Hiawatha Foundation

Amberwell Hiawatha (Hiawatha Community Hospital) Foundation's Denim & Diamond Silent Auction

300 Utah St, Hiawatha, KS 66434, USA

Horse Riding Lessons- 1 Hour item
$5

Donated by: Rafter B. Ranch. LLC (Meagan Brockhoff) ~$50 Value, Expires 3/1/26
$50 gift card Sycamore Springs item
$5

$50 gift card Sycamore Springs Donated by: Sycamore Spring Whitetail Ranch
$50 gift card Sycamore Springs item
$5

$50 gift card Sycamore Springs Donated by: Sycamore Spring Whitetail Ranch
Dog Decor item
$5

Donated by: Horizon Therapy Blanket, pillow, frame, mug, bookmark, apron, and pot holder.
SPRING into shopping LOCAL item
$5

Donated by: State Farm Travis Lemay Hiawatha Creamery-$20 Blue Birds- $20 New China- $20 Red Hawk Nutrition- $20 Oak and Willow- $20 Arrow Twin Theater- $20 Sarah Kathryn- $20 Mainstreet Flower Shoppe- $20 Jack Rabbit Coffee- $20 Just for you- $20 Bling on the Nails-Kenra Volume Spray (~$25)
"Pack and play" Summer Fun-Ultimate outdoor essentials item
$5

Donated by: Amberwell Hiawatha Maternal Care Valued at ~$325 Bogg XL tote bag Bogg bag organizer GCI Stadium chair Chair Umbrella Beach tent sun shelter XL quick dry sand resistant beach towel Large Snackle Box Snack spinner Bug spray Sun screen spray Sun screen stick First aid kit- Welly bandages, gauze pads, wrap, instant cold packs, antiseptic cleansing , antibacterial hand wipes, Tylenol, Ibuprofen, TUMS
Sourdough Starter Kit- "Best place to bake and borrow" item
$5

Donated by: GNBank, N.A. Sourdough Starter Kit- 7qt crockpot Dutch oven, Butter crock, Kitchen aid oven mitts, bread baking tool set, Turkish cotton 4pk hand towels
Prairie Band Casino 1 night stay, round of golf for 2 item
$5

1 Night stay at Prairie Band Casino and one round of golf for two. Valued at $450 Donated by: Amberwell Hiawatha Primary Care Providers
"For the Detective In All of Us" item
$5

Donated by: Amberwell Hiawatha Laboratory Murder Mystery Party "Death in Antarctica" Murder Mystery Photo Booth Props Magnifying Glass CLUE Escape and Solve Mystery "Robbery at the Museum" CLUE Card Game Minute Mysteries "The Woman in the Window" "Verity" Detective party cups (set of 6) Valued at ~$80
Milwaukee Home Improvement item
$5

Donated by: Maximum Realty & Maximum Insurance Monster brand - 6 outlet Wall Outlet Surge Protection 1 bag Dot's pretzels 2 pair waterproof polyester knit shell double coated Nitril Gloves 1 bottle Grandma's Stain Remover 1 dual DC car charger 1-10' iPhone charging cable 1 tube O'Keefe's Working Hands lotion 1 bag Sunflower Seeds 2 Microfiber Stainless Steel Cloths 1 tub Armor All cleaning wipes 2 jobsite wet/dry markers 1 - magnetic pickup tool for up to 5#'s 100 - 8" zip ties 50 - 6" zip ties 1- Zip Flexible Storage Tote (jumbo size) 1 -pair Milwaukee Large Handle Loop Scissors 1-red Milwaukee Collapsible plastic crate 1-14" Bundling Tie 6 - 8" Bundling Ties 1-6' Tape Measure 1-pair 6" Milwaukee Straight Jaw Plier 1-can Traeger Prime Rib Rub 1 Scrubber sponge 1 pack Wallaby Red Licorice 1 roll Gorilla Duct Tape 1 Ice scraper
"Scent-sational Comfort" item
$5

Donated by: Primary Care Leadership Valued ~$115 1 - Geometry Kitchen Tea Towel 1 - Heritage Falls Soy Candle (Spun Sugar) 1 - Getaway Car freshener by Noteworthy Company 1 - KC Chiefs ornament air freshener 1 - Heritage Falls Soy Candle (Black Ice) 1 - Sweet Water Decor Reed Diffuser (Sage = Orange + Amber) Bag Baker's Chocolates
4 Custom Celebration Banners item
$5

Donated by: Stacy Jasper Valued at $200 Expires 3/1/26
Entertainer's Set item
$5

Donated by: Sarah Kathryn's Charcuterie Board with knife, glass jug wrapped with wicker , 4 coasters with beads around the edge, mug stand, glass pitcher with lid.
1 night stay-Best Western Plus Hiawatha item
$5

Donated by: Best Western Plus Good for a 1 night stay any room of your choice. Expires 12/31/25
Chief's Picnic Blanket item
$5

Donated by: Just For You Value at $40
$50 Mainstreet Flower Shoppe Gift Certificate item
$5

Donated by: Mainstreet Flower Shoppe
$25 Sarah Kathryn's Gift Certificate item
$5

Donated by: Sarah Kathryn's
New Holland Tractors item
$5

Donated by: Skyview Value at $60 New Holland Puller Tractor and Sled 1/64, New Holland Genesis Tractor T8.415 1/64, New Holland Front Boom Sprayer 1/64
Case Magnum 405 2024 Farm Show item
$5

Donated by: Bruna Implement Value at $65
Crock Pot item
$5

Donated by: Amberwell Hiawatha Inpatient Care Crock Pot Crock pot liners Towels Hot pad Dish soap Scrub brush Measuring cups Measuring spoons Serving Spoons 2 Lunch Storage Containers
Bourbon Gift Basket item
$5

Donated by: Stallbaumer Chiropractic Valued at: $125 New Riff Single Barrel bourbon Pinot Noir Moscato d'asti Mixed Nuts Chocolates
Signed Felix Anudike Uzomah Jersey item
$150

Signed Danny Manning Card display item
$90

KU signed basketball 24'-25' Team item
$75

Signed NEB Heisman mini helmet-Rodgers, Rozier and Crouch item
$175

KSU vs North Dakota- 2 Football Tickets item
$5

Donated by: Mike Schmitt KSU vs North Dakota non-conference football game. Game is scheduled for August 30th
KSU Men's Basketball- 2 tickets + parking pass item
$5

Donated by: Mike Schmitt Good for 2 tickets with a parking pass to a men's non-conference game in 2025. Dates not available yet.
KSU Women's Basketball- 2 tickets + parking pass item
$5

Donated by: Mike Schmitt Good for 2 tickets with a parking pass to a women's non-conference game in 2025. Date not available yet.
Camo Gaming Chair item
$5

Donated by: Carpet Plus
John Deere item
$5

Donated by: Hiawatha Implement 2 John Deere Koozies, 2 John Deere hats, John Deere Yeti, John Deere slip Joint Pliers, 2 John Deere Tape Measures, 21 Piece 1/4 Drive Socket Set, Faith Dish Towel and Basket. From Hiawatha Implement.
Manicure, Pediure, & Wax Melt item
$5

Donated by: Tres Soles Medispa & Salon Expires: 3/2026
Christmas Decor item
$5

Donated by: Amberwell Hiawatha Gift Shop
Float your Boat-Hiawatha Creamery item
$5

Donated by: Hiawatha Creamery $50 Hiawatha Creamery gift card 4 Root Beers 4 Float spoons Root Beer Family Game Root Beer Taffy
Home Decor item
$5

Donated by: Amberwell Hiawatha Gift Shop
$50 Gift Certificate Sparkle Nails item
$5

$50 Sparkle Nail
Jackrabbit Coffee item
$5

Donated by: Jackrabbit Coffee $10 Gift card, Around the World Blend, Mug
Men's Hair Cut- Shear Magic item
$5

Donated by: Shear Magic/Donna Schmitz
Men's Hair Cut-Shear Magic item
$5

Donated by: Shear Magic/Donna Schmitz
Vodka Cocktails item
$5

Donated by: Corey & Lori Henry Tito’s Vodka, New Amsterdam Vodka, Tito’s container filled with Lemons and Limes, Citrus Zester, 2 Moscow Mule Cups, Bloody Mary Olives, Bloody Mary Mix, Ginger Ale, Bottle of Sprite, Bottle of Sparking Ice Drink, Recipes for Drinks
Highland Community College Wine item
$5

Donated by: Highland Community College HCC Wine, 2 HCC mugs, snacks, HCC banner
Wilde Tool item
$5

Donated by: Wilde Tool 3 pc pry bar set 10” angle nose pliers 6 3/4” angle nose pliers 10” tongue and groove pliers 8” slip joint pliers 5 pc long taper punch set 6 pc roll spring punch set 5 pc pin punch set 5 pc chisel set 2 pc mini pry bar set Pipe wrench plier Plier pouch Hat Koozies

