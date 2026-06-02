American Legion Riders Post #3 Macon, Veterans Honor Ride Annual Raffle 2026
$500 Visa Gift Card - one ticket
$5
One chance at winning a $500 Visa Gift Card
One chance at winning a $500 Visa Gift Card
$500 Visa Gift Card - 5 Tickets
$20
5 chances at winning a $500 Visa Gift Card
5 chances at winning a $500 Visa Gift Card
Bear Creek Arsenal BC-15 - One Ticket
$5
One chance at winning a Bear Creek Arsenal BC-15 in your choice of 5.56 NATO or .300 Blackout
One chance at winning a Bear Creek Arsenal BC-15 in your choice of 5.56 NATO or .300 Blackout
Bear Creek Arsenal BC-15 - 5 Tickets
$20
5 chances at winning a Bear Creek Arsenal BC-15 in your choice of 5.56 NATO or .300 Blackout
5 chances at winning a Bear Creek Arsenal BC-15 in your choice of 5.56 NATO or .300 Blackout
Add a donation for American Legion Post #3 Macon, GA
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!