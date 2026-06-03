American Legion Riders Hardin 113

Hosted by

American Legion Riders Hardin 113

About this event

American Legion Romp Guided Ride Registration

1251 Ring Rd

Elizabethtown, KY 42701, USA

Honor Sites Guided Ride Friday, June 26th
Free

Please select this ticket if you would like to join the Honor Sites guided ride on Friday.


Healing Field in Lawrenceburg, Ky and Vietnam Veterans Memorial Wall and Veterans Tribute in Elizabethtown.


1 ticket should be added for registration per bike, not per rider.


*Note: Ride is weather permitting and group size may be limited for safety.


Mammoth Cave Guided Ride, Friday June 26th
Free

Please select this ticket if you would like to join the Mammoth Cave Guided ride on Friday.


Mammoth Cave and Green River Ferry


1 ticket should be added for registration per bike, not per rider.


*Note: Ride is weather permitting and group size may be limited for safety.

Mammoth Cave Guided Ride, Saturday June 27th
Free

Please select this ticket if you would like to join the Mammoth Cave guided ride on Friday.


Mammoth Cave and Green River Ferry


1 ticket should be added for registration per bike, not per rider.


*Note: Ride is weather permitting and group size may be limited for safety.

Lincoln Birthplace Place Guided Ride, Saturday June 27th
Free

Please select this ticket if you would like to join the Lincoln Birthplace guided ride on Saturday.


Abraham Lincoln Birthplace in Hodgenville, Kentucky Stonehenge in Munfordville, and Buc-ee's in Smith's Grove.


1 ticket should be added for registration per bike, not per rider.


*Note: Ride is weather permitting and group size may be limited for safety.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!