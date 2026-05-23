Camerata Filarmónica, Inc

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Amigos de Borinquen Sinfonietta

Piano
$150

Valid until July 8, 2027

Tu nombre en el programa digital de cada concierto, el boletín con las notas al programa antes de cada función y preventa de boletos.

Mezzoforte
$300

Valid until July 8, 2027

Todo lo de Piano, y además descuento en tus boletos durante toda la temporada e invitación a un ensayo abierto al año.

Forte
$600

Valid until July 8, 2027

Todo lo anterior, y además asiento reservado en cada concierto y un encuentro con los músicos al terminar una función, copa de por medio.

Fortissimo
$1,200

Valid until July 8, 2027

Reconocimiento destacado, apadrina un solista de la temporada y comparte una cena con el director.


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