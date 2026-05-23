Amigos de Borinquen Sinfonietta

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About the memberships
Valid until July 8, 2027
Tu nombre en el programa digital de cada concierto, el boletín con las notas al programa antes de cada función y preventa de boletos.
Valid until July 8, 2027
Todo lo de Piano, y además descuento en tus boletos durante toda la temporada e invitación a un ensayo abierto al año.
Valid until July 8, 2027
Todo lo anterior, y además asiento reservado en cada concierto y un encuentro con los músicos al terminar una función, copa de por medio.
Valid until July 8, 2027
Reconocimiento destacado, apadrina un solista de la temporada y comparte una cena con el director.
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