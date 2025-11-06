Keller Clay Target Team

Keller Clay Target Team

SCTP Discounted Youth Shotshell Program

Winchester Super-Target Loads - 12 gauge
$79

TRGT128 #8 (12 gauge, 1 1/8 oz shot, 2.75 dram eq, 1145 fps)

$79
$79

TRGTL128 #8 (12 gauge, 1 oz shot, 2.75 dram eq, 1180 fps)

$79
$79

TRGT12M7 # 7.5 (12 gauge, 1 1/8 oz shot, 3 dram eq, 1200 fps)

$79
$79

TRGTL127 #7.5 (12 gauge, 1 oz shot, 2.75 dram eq, 1180 fps)

$79
$79

TRGT129 #9 (12 gauge, 1 1/8 oz shot, 2.75 dram eq, 1145 fps)

$79
$79

TRGT208 #8 (20 gauge, 7/8 oz shot 1200fps)

$104
$104

AA127 #7.5 (12 gauge, 1 1/8 oz. shot, 2.75 dram eq. 1145fps)

$104
$104

AA128 #8 (12 gauge, 1 1/8 oz. shot, 2.75 dram eq. 1145 fps)

$104
$104

AAM128 #8 (12 gauge, 1 1/8 oz shot, 3 dram eq. 1200 fps)

$104
$104

AA208 #8 (20 gauge, 7/8 oz shot 1200 fps)

$104
$104

AAHA127 #7.5 (12-gauge, 1 1/8 oz. shot, 1250 fps)

$87
$87

BGC128 #8 (12 gauge 1 1/8 oz shot, 2.75 dram eq, 1145 fps)

$87
$87

BGC12M7 #7.5 (12 gauge 1 1/8 shot, 3 dram eq, 1200 fps)

$79
$79

12SD18X8 SHOOTING DYNAMICS

(12 gauge, 2.75 length 11/8 weight, 1250 fps, 8 shot)

$79
$79

12SD18L8 SHOOTING DYNAMICS

(12 gauge, 2.75 length 1 1/8 weight, 1165 fps, 8 shot)

$79
$79

12SD1L8 SHOOTING DYNAMICS

(12 gauge, 2.75 length, 1 weight, 1170 fps, 8 shot)

$79
$79

12SD1L8 SHOOTING DYNAMICS

(12 gauge, 2.75 length, 7/8 weight, 1210 fps, 8 shot)

