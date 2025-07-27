AMPHL 2026 Orlando Conference

1500 Sand Lake Rd

Orlando, FL 32809, USA

Early Bird Member
$245
Available until Feb 1

This general admission ticket is for current paid AMPHL members.

Early Bird Non-member
$315
Available until Feb 1

This general admission ticket is for non-members.

Early Bird Student Member
$175
Available until Feb 1

This general admission ticket is for current paid AMPHL student members.

Early Bird Student Non-Member
$210
Available until Feb 1

This general admission ticket is for currently enrolled non-member students.

General Admission Member
$295
Available until Apr 22

This general admission ticket is for current paid AMPHL members.

General Admission Non-member
$365
Available until Apr 22

This general admission ticket is for non-members.

General Admission Student Member
$175
Available until Apr 22

This general admission ticket is for current paid AMPHL student members.

General Admission Student Non-Member
$210
Available until Apr 22

This general admission ticket is for currently enrolled non-member students.

Friday Conference One-Day
$150

This gains you admission for Friday presentations only.

Saturday Conference One-Day
$175

This gains you admission for Saturday presentations only. Lunch is included.

Sunday Conference One-Day
$75

This gains you admission for Sunday presentations only.

Continuing Education Credits
$25

Those who wish to earn CE must purchase this option. For more information, please visit www.amphl.org/earn-credit

Add a donation for Association Of Medical Professionals With Hearing Losses

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!