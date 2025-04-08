Ancient Accepted Scottish Rite, Lafayette Consistory, Valley of Bridgeport Memberships 2025

Membership
$134

No expiration

2 years of membership fees

Membership
$201

No expiration

3 years of membership fees

Membership
$268

No expiration

4 years of membership fees

Membership
$67

No expiration

1 year of membership fees

Membership
$6

No expiration

1 year of Consistory membership fees

Membership
$12

No expiration

2 years of Consistory membership fees

Membership
$18

No expiration

3 years of Consistory membership fees

Membership
$75

No expiration

Membership
$72

No expiration

2026 Valley of Bridgeport membership fees

Candidate Fee
$165

No expiration

Candidate Fee for the Valley of Bridgeport

Candidate Fee - Consistory
$45

No expiration

Candidate fees

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!