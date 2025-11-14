𝕂𝕚𝕟𝕜𝕪 ℂ𝕣𝕒𝕗𝕥𝕤, ℂ𝕠𝕠𝕜𝕚𝕖𝕤 & ℂ𝕠𝕔𝕠𝕒

101 Main St Suite E

Port Jefferson Station, NY 11777, USA

LILNR Member
$15

General admission with cookies & cocoa. Includes basic crafts:

  • ball gag
  • pool noodle thumper
  • candle
LILNR Non-member
$30

Paddle
$5

In addition to general admission.


DIY wooden paddle with various items "decorate".


Limited quantity.

Ball Bearing Thumper
$5

In addition to general admission.


Ball bearings in PVC tube shapes into a thumper.


Limited quantity.

Rope Paddle
$5

In addition to general admission.


Paddle with coconut rope woven into it.


Limited quantity.

Cane Cluster
$5

In addition to general admission.


Wooden dowels clusted with a rubber handle.


Limited quantity.

