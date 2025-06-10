Sales closed

Animal Protective Services of Marion, Inc. Silent Auction Ride for Paws Event

1980 Jim Beam J.B. Turner Locomotive Decanter V
$250

1980 Jim Beam J.B. Turner Locomotive Decanter Vintage Train Engine (Full/Sealed) provided by anonymous donor. (Value Unknown)
Dam Tour Passes item
Dam Tour Passes
$75

4 Passes for the Dam Tour provided by Dam Whiskey Company, Hales Bar/Marina. Value $110
Photo shoot Luxe Collection item
Photo shoot Luxe Collection
$80

30 minute Luxe Collection photo shoot provided by Amy Painter Photography Value $150
Two nights stay at Views Forever Lake Front Cabin (Oct-Dec) item
Two nights stay at Views Forever Lake Front Cabin (Oct-Dec)
$700

Two nights stay at Views Forever Lake Front Cabin (Oct-Dec) Entire cabin in Whitwell, Tennessee on Nickajack Lake. 7 guests, 3 bedrooms, 4 beds, 2 baths. Outdoor hot/cold soaking tubs! Hiking trails, canoeing, kayaking, & floating. A true retreat! The cabin is perfect for families, a fishing trip, or a couples getaway. A crystal clear secluded paradise that sits on Nickajack Lake. Sunsets, Lake, Mountain View’s, & wildlife from the back deck outdoor grilling, large fire pit offering the most unique vacation adventure newly remodeled. Provided by Shell Properties
$100 gift card Mr. Battle Elite Detailing auto wash servic item
$100 gift card Mr. Battle Elite Detailing auto wash servic
$85

$100 gift card Mr. Battle Elite Detailing auto wash service provided by Mr. Battle himself with a $50 Gift Card Kimball Speedy Lube and Tire provided by Casey Norman
Canine Obedience Training and 2 Sister Spirit Tees item
Canine Obedience Training and 2 Sister Spirit Tees
$150

6 lesson dog obedience training sessions provided by Skip Nielsen certified dog obedience trainer and 2 Sister Spirit Tees provided by Sister spirits Whitwell, TN
Canine Obedience Training & 2 Sister Spirits Tees item
Canine Obedience Training & 2 Sister Spirits Tees
$150

6 lesson dog obedience training sessions provided by Skip Nielsen certified dog obedience trainer. and 2 Sister Spirit Tees provided by Sister spirits Whitwell, TN
Glass Ornament Blowing Class and Red Point Inn Gift Card item
Glass Ornament Blowing Class and Red Point Inn Gift Card
$110

Blow Your Own Glass Ornament Session for 4 people provided by Spake Glass $25 Gift Card Red Point Inn provided by Red Point Inn, Jasper, TN Value $275
Genesis Oscillating Tool item
Genesis Oscillating Tool
$40

Genesis Oscillating Tool 3.5 Amp Oscillating Multi Tool with 3.7° Oscillation Angle, 6 Variable-Speeds with 16-Piece Accessory Set, Storage Box and Carrying Bag(GMT35T) provided by Collins Building Materials, Jasper, TN
Genesis Cordless Drill/Driver item
Genesis Cordless Drill/Driver
$30

Genesis GLCD2038A 20V Lithium-ion Battery-Powered Cordless Variable Speed Drill Driver with 3/8" Chuck, Built-In LED Work Light, 20V Battery, Charger and Double-Ended Screwdriver Bit. Provided by Collins Building Materials, Jasper, TN Value $70
Milwaukee Drill Driver Combo item
Milwaukee Drill Driver Combo
$90

Milwaukee 2494-22 M12 12V Lithium-Ion Cordless Drill Driver/Impact Driver Combo Kit w/ Two 1.5Ah Batteries, Charger Tool Bag (2-Tool) provided by Collins Building Materials, Jasper, TN Value $170
Maxfit item
Maxfit
$55

One month gym membership, one free protein shake or tea, Bucked Up cup, two drink mixes, family wrist band, note pad, honey lotion bar and bug bite relief stick provided by Maxfit, Jasper/Dunlap, TN Value $100
Lake Winnie 4 Passes item
Lake Winnie 4 Passes
$70

4 passes to Lake Winnie for 2025 valid any regular operating day through October 31st 2025 provided by 104.9 The River value $160
Soaky Mountain Water Park 4 passes item
Soaky Mountain Water Park 4 passes
$70

4 passes to Soaky Mountain Waterpark 2025 General Admission, Sevierville, TN provided by 104.9 The River Value $160
Dog Tote & $25 Gift Card Tails Up Pet Spaw item
Dog Tote & $25 Gift Card Tails Up Pet Spaw
$30

Quilted dog tote full of goodies and $25 gift card for Tails Up Pet Resort and Spaw provided by Tails Up, South Pittsburg, TN and Michelle Johnson Value $55
Meow Mix Tote full of goodies item
Meow Mix Tote full of goodies
$35

Quilted kitty tote full of goodies!! Provided by Michelle Johnson Value $55
The Pet Clinic $150 Gift Certificate item
The Pet Clinic $150 Gift Certificate
$85

$150 gift certificate for The Pet Clinic for one dog or cat annual exam. Provided by The Pet Clinic South Pittsburg. Value $150
Riverside Oil Change, Tire Rotation, Vehicle Inspection item
Riverside Oil Change, Tire Rotation, Vehicle Inspection
$80

One free oil change, tire rotation and inspection at Riverside GMC provided by Riverside GMC Value $120 each
Riverside Oil Change, Tire Rotation, Vehicle Inspection item
Riverside Oil Change, Tire Rotation, Vehicle Inspection
$50

One free oil change, tire rotation and inspection at Riverside GMC provided by Riverside GMC Value $120 each
Riverside Hand Car Wash and Vacuum item
Riverside Hand Car Wash and Vacuum
$30

Hand car wash and vacuum service at Riverside GMC provided by Riverside GMC Value $50
Ace Hardware $50 Gift Card item
Ace Hardware $50 Gift Card
$35

$50 Gift Card for Ace Hardware provided by Ace Hardware Whitwell, TN
Ace Hardware $50 Gift Card item
Ace Hardware $50 Gift Card
$20

$50 Gift Card for Ace Hardware provided by Ace Hardware Whitwell, TN
Jenny's Muddy Buddies Gift Basket item
Jenny's Muddy Buddies Gift Basket
$60

Our Jenny has this basket packed full of doggo treats, toys, grooming items, bedazzles for your pup and so much love! Value Priceless!
Gourmet Popcorn item
Gourmet Popcorn
$25

Gourmet Popcorn: flavors include maple bourbon habanero, dill pickle, cheddar bacon, beer cheese and white chocolate caramel sea salt. Value $40
One Dozen Custom Cookies item
One Dozen Custom Cookies
$35

Treat yourself or someone you know to One dozen sweet and stunning decorated custom cookies from Chattanooga Cookies. Perfect for birthdays, holidays, celebrations or corporate events, these cookies are as delicious as they are beautiful. Each cookie is made from scratch and decorated by hand to match your chosen theme. Only for orders placed after August 1. Reserve your spot early if needed for the holidays. Value $70 Ordering available August 1st 2025. Provided by Chattanooga Cookies
Taco Time Fun Tray item
Taco Time Fun Tray
$30

Taco Time Fun Tray includes hot salsa, regular salsa, hot sauce, drink cups, tortilla strips cutting boards and super cute avocado salt and pepper shakers in serving tray. Provided by Backyard Blessings Farmstand along with Happy Hens Canning, Whitwell, TN Value $60
Pasta Night Basket item
Pasta Night Basket
$35

Pasta Night Basket includes 1 quart spaghetti sauce and 2 italian herb and cheese sourdough breads. Provided by Backyard Blessings Farmstand along with Happy Hens Canning, Whitwell, TN Value $50
$75 Gift Card Emma Grace Esthetics item
$75 Gift Card Emma Grace Esthetics
$45

$75 Gift Certificate Emma Grace Esthetics inside Strands Salon and Day Spa provided by Emma Grace Esthetics, Jasper, TN
Massage 60 minutes item
Massage 60 minutes
$65

Massage 60 minutes provided by Nova Skin Care and Massage Therapy, Monteagle, TN Value $80
Sasquatch Farm 2 Night Stay item
Sasquatch Farm 2 Night Stay
$150

Sasquatch Farm two night stay in brand new RV cabin with 5 miles of hiking trails and Piggy’s Store provided by Sasquatch Farms, South Pittsburg, TN Value $350
Intravenous (IV) Hydration Infusion item
Intravenous (IV) Hydration Infusion
$60

Intravenous (IV) Hydration Infusion provided by Marion Health and Wellness, Jasper, TN Value $140
Apple Butter w Ceramic Owl item
Apple Butter w Ceramic Owl
$10

Apple butter 1 pint in ceramic owl provided by Backyard Blessings Farmstand along with Happy Hens Canning, Whitwell, TN Value $25
Sweet Bucket Jams and Jelly item
Sweet Bucket Jams and Jelly
$20

Sweet basket of strawberry jam, blueberry jam and peach jelly provided by Backyard Blessings Farmstand along with Happy Hens Canning, Whitwell, TN Value $40
Puppers Swag Basket item
Puppers Swag Basket
$25

Pupper Basket filled with handmade gifts and swag by Lisa Loehr!
Self Care Kit item
Self Care Kit
$85

Self Care Basket filled with professional hair care products, lip shines and mary kay. Value $150
Lodge Goody Basket item
Lodge Goody Basket
$25

Lodge trivet and small frying pan with goodies. Value $65
Stuffed Doggo with treats item
Stuffed Doggo with treats
$25

Giant stuffed dog with treats.
Stuffed Sloth and treats item
Stuffed Sloth and treats
$25

Giant stuffed sloth with treats just for you! Value $50
One syringe if Juvederm filler item
One syringe if Juvederm filler
$300

One syringe of Juvederm filler at Fade II Medical Spa. Your choice of treatment area. Value $700
Botox one treatment area item
Botox one treatment area
$100

One treatment area with Botox at Fade II Medical Spa up to 24 units. 300 value

