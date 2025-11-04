Annual Art Auction

*BUSINESS* Sponsorship: Pollock Presenter
$2,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
- OPPORTUNITY TO PRESENT AT THE EVENT TO ADVERTISE YOUR BUSINESS
- 6 TICKETS TO EVENT (LIGHT FOOD AND DRINKS INCLUDED)
- TABLE for attendees AT EVENT WITH SPONSOR SIGN
- LOGO FEATURED ON BANNER FOR ONE CALENDAR YEAR
- LOGO FEATURED ON SCHOOL WEBSITE
- LOGO/FAMILY NAME IN MONTHLY SCHOOL NEWSLETTER THROUGH END OF SCHOOL YEAR
- INDIVIDUAL SIGNAGE AT THE ART AUCTION
- OPPORTUNITY TO PRESENT AT THE EVENT TO ADVERTISE YOUR BUSINESS
- 6 TICKETS TO EVENT (LIGHT FOOD AND DRINKS INCLUDED)
- TABLE for attendees AT EVENT WITH SPONSOR SIGN
- LOGO FEATURED ON BANNER FOR ONE CALENDAR YEAR
- LOGO FEATURED ON SCHOOL WEBSITE
- LOGO/FAMILY NAME IN MONTHLY SCHOOL NEWSLETTER THROUGH END OF SCHOOL YEAR
- INDIVIDUAL SIGNAGE AT THE ART AUCTION