Annual Dinner and Auction Sponsor

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About this event
Reserved Table with Prime seating and dinner service at the table for 8 guests at our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.
Company Logo displayed on banner at the dinner
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4 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.
Company logo displayed on 1/2 of banner at dinner
Large logo on printed advertisement Facebook Advertisement/Website/T-Shirt Advertisement/Stall
4 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.
Medium logo on printed advertisement Facebook Advertisement/Website/T-Shirt Advertisement/Stall Banners
2 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026. Facebook Advertisement/Website
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