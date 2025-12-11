Valley Mills FFA Connections

Hosted by

Valley Mills FFA Connections

About this event

Sales closed

Annual Dinner and Auction Sponsor

999 CK

Burns Memorial Parkway, Crawford, TX 76638, USA

Diamond Level Sponsor
$1,000

Reserved Table with Prime seating and dinner service at the table for 8 guests at our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.

Company Logo displayed on banner at the dinner

Extra large logo on printed advertisement Facebook Advertisement/Website/T-Shirt Advertisement/Stall

Platinum Level
$750

4 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.

Company logo displayed on 1/2 of banner at dinner

Large logo on printed advertisement Facebook Advertisement/Website/T-Shirt Advertisement/Stall

Gold Level
$500

4 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026.

Medium logo on printed advertisement Facebook Advertisement/Website/T-Shirt Advertisement/Stall Banners

Silver Level
$300

2 Dinner tickets to our Annual Fundraising Dinner & Auction on April 11, 2026. Facebook Advertisement/Website

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!