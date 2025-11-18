Father Dan Morales Endowment

Father Dan Morales Endowment

Annual $10,000 Drawdown, Dinner, & Dance

1309 E. Mesquite Lane

Victoria, TX 77901

$10,000 Drawdown Ticket
$100

Includes 2 Dinner Tickets

$10,000 Drawdown Ticket with Insurance
$140

Includes 2 Dinner Tickets with Insurance for a second chance.

Legacy VIP Sponsor
$3,000

VIP Reserved Table for 8 guests, 3 $10,000 Drawdown tickets with insurance, 8 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media. Priority seating near the stage.

Platinum Table Sponsor
$2,000

Reserved Table for 6, 2 $10,000 Drawdown tickets with insurance, 6 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media. Priority seating.

Gold Patron
$1,500

Reserved Table for 6, 1 $10,000 Drawdown ticket with insurance, 6 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media.

Beverage Sponsor MARGARITAS
$2,000
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Margarita Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media

Beverage Sponsor BEER
$2,000
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Beer Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media

Beverage Sponsor WINE
$2,000
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our WINE Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media

Texas Tipsy Table Sponsor
$2,000
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be proudly displayed at the TIPSY TABLE on each bottle up for grabs, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media

Two Hearts Coffee Sponsor
$2,000
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Coffee Cups, at our gourmet coffee bar, and Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media

