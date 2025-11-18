Annual $10,000 Drawdown, Dinner, & Dance

Hosted by
Victoria, TX 77901
Includes 2 Dinner Tickets
Includes 2 Dinner Tickets with Insurance for a second chance.
VIP Reserved Table for 8 guests, 3 $10,000 Drawdown tickets with insurance, 8 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media. Priority seating near the stage.
Reserved Table for 6, 2 $10,000 Drawdown tickets with insurance, 6 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media. Priority seating.
Reserved Table for 6, 1 $10,000 Drawdown ticket with insurance, 6 Dinner & Dance Tickets, Brand recognition on Sponsor Board and Placemat, and Brand recognition on Webpage & Social Media.
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Margarita Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Beer Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our WINE Cups, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be proudly displayed at the TIPSY TABLE on each bottle up for grabs, as well as Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media
1 Drawdown Ticket with Insurance, 2 Dinner Tickets, Your LOGO will be on all of our Coffee Cups, at our gourmet coffee bar, and Brand recognition on Sponsor Board & Placemat and Brand recognition on Webpage & Social Media
