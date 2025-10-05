Winfield School PTO
Annual Dreyer's Farms Pie Sale and Fundraiser
Apple Pie
$20
add
Pumpkin Pie
$20
add
Apple Crisp Pie
$20
add
Pecan Pie
$20
add
Coconut Custard Pie
$20
add
Blueberry Pie
$20
add
Cherry Crisp Pie
$20
add
Blueberry Streusel Loaf Cake
$9
add
Cinnamon Streusel Loaf Cake
$9
add
Pound Cake
$9
add
Zucchini Nut Loaf Cake
$9
add
Apple Loaf Cake
$9
add
Pumpkin Loaf Cake
$9
add
Mixed Berry Loaf Cake
$9
add
Banana Chocolate Chip Loaf
$9
add
Doughnut Bread Pudding
$9
add
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout