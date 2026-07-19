A glamorous night at Baana's Annual Gala 2026 is advertised with a city skyline featuring illuminated skyscrapers and a bridge in the background.
Bhojpuriya Awadhi Association Of North America

Hosted by

Bhojpuriya Awadhi Association Of North America

About this event

Annual Family Gala Dinner 2026

Frisco Hall: 5353 Independence Pkwy

Frisco, TX 75035, USA

Premium Gala Admission - Adults
$40

Premium access now available.

Premium Gala Admission - Kids (5-13 Yrs of Age)
$25

Premium access now available.

Group Gala Admission (10 Guests)
$360

10% Off for Groups of 10 Guests; Kids Discount Available on Request,

Group Gala Admission (20 Guests)
$680

10% Off for Groups of 20 Guests; Kids Discount Available on Request.

First Time Visiting Parents to USA
Free

Grants parent entry to the event, make sure to select the regular package when using this ticket.

Kids (below 5 Yrs)
Free

Please ensure you select the Adult package when ordering this ticket.

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