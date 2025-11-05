Financial Obligations 2025-2026

Hostess Assessment I
$250

Due September 2025 Meeting

Hostess Assessment II
$250

Due January 2026 Meeting

Hostess Assessment I & II
$500

Chapter Dues
$300

Due February 2026 Meeting

Links National/Links Foundation Dues
$325

Due February 2026 Meeting

Chapter and Links National/Links Foundation Dues
$625

Due February 2026 Meeting

All obligations
$875

Payment includes Hostess Assessment I & II, Chapter Dues, and Links National/Links Foundation Dues

