Serbian Cultural Center San Diego

Serbian Cultural Center San Diego

Annual Fundraiser Sponsorship Levels

5280 Carroll Canyon Rd

San Diego, CA 92121, USA

Bronze Sponsorship
$300

You receive:

Program advertisement


Silver Sponsorship
$750

You receive:

2 admissions to the event

Program advertisement

Mention in our emails, and event printed media


Gold Sponsorship
$1,200

You receive:

4 admissions to the event

Program advertisement

Mention in our emails, social media, and printed media in 2026.

Platinum Sponsorship
$2,500

You receive:

Full Table reservation at the event (8 admissions)

Program advertisement

Mention in our emails, social media, and printed media for one year

