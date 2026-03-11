Dallas Muslim Medical Alliance
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Dallas Muslim Medical Alliance

Hosted by

Dallas Muslim Medical Alliance

About this event

Sales closed

Annual Gala 2026 (General individual ticket)

300 Reunion Blvd

Dallas, TX 75207, USA

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$

Table 1
$100

General Seating

Table 13
$100

General Seating

Table 14
$100

General Seating

Table 15
$150

General Seating

Table 27
$100

General Seating

Table 28
$100

General Seating

Table 29
$150

General Seating

Table 30
$100

General Seating

Table 42
$100

General Seating

Table 43
$150

General Seating

Table 44
$100

General Seating

Table 45
$150

General Seating

Table 58
$100

General Seating

Table 59
$100

General Seating

Table 61
$150

General Seating

Table 62
$150

General Seating

Table 63
$100

General Seating

Table 64
$100

General Seating

Table 65
$100

General Seating

Table 66
$100

General Seating

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