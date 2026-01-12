Annual Gala

About this event
List recognition displayed at Gala
Verbal recognition during Gala dinner program
List recognition displayed at Gala
List recognition in program
Preferred table placement
Verbal recognition during Gala dinner program
List recognition displayed at Gala
Quarter page program ad
Email, website, and social media recognition leading up to event
Premier table placement
Verbal recognition during Gala dinner program
Logo displayed at Gala
Half page program ad
Email, website, and social media recognition leading up to event
Opportunity to distribute branded materials
Premier table placement
Verbal recognition during Gala dinner program
Logo displayed at Gala
Full page program ad
Email, website, and social media recognition leading up to event
Opportunity to distribute branded materials
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