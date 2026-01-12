Arab American Bar Association of Massachusetts

Hosted by

Arab American Bar Association of Massachusetts

About this event

Annual Gala

1249 VFW Pkwy

Boston, MA 02132, USA

Professionals
$150
Law Students
$95
Seed Sponsorship
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets

List recognition displayed at Gala

Lantern Sponsorship
$600
This is a group ticket, it includes 3 tickets

Verbal recognition during Gala dinner program

List recognition displayed at Gala

List recognition in program

Jasmine Sponsorship
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Preferred table placement

Verbal recognition during Gala dinner program

List recognition displayed at Gala

Quarter page program ad

Email, website, and social media recognition leading up to event

Falcon Sponsorship
$3,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

Premier table placement

Verbal recognition during Gala dinner program

Logo displayed at Gala

Half page program ad

Email, website, and social media recognition leading up to event

Opportunity to distribute branded materials

Olive Tree Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Premier table placement

Verbal recognition during Gala dinner program

Logo displayed at Gala

Full page program ad

Email, website, and social media recognition leading up to event

Opportunity to distribute branded materials

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