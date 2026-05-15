25th Anniversary Scholarship and Awards Gala

About this event
Partner recognition in the souvenir journal
Partner recognition in the souvenir journal.
Partners will receive 1 gala ticket and recognition on all print and digital media
Partners will receive 2 gala ticket recognition on all print and digital media and a 1/4 page ad in the souvenir journal.
Partners will receive 4 gala tickets recognition on all print and digital media and a 1/2 page ad in the souvenir journal.
Partners will receive 8 gala tickets recognition on all print and digital media and a full page ad in the souvenir journal.
includes 1 - 6 foot table and 2 chairs
Souvenir Journal 1/4 page ad
Souvenir Journal 1/2 page
Souvenir Journal full page ad
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