Briddell Family Foundation

Hosted by

Briddell Family Foundation

About this event

25th Anniversary Scholarship and Awards Gala

Salisbury

MD, USA

Gala Ticket
$75
Primary Level Partner
$25

Partner recognition in the souvenir journal

Secondary Level Partner
$50

Partner recognition in the souvenir journal.

Associate Level Partner
$100

Partners will receive 1 gala ticket and recognition on all print and digital media

Bachelors Level Partner
$300
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Partners will receive 2 gala ticket recognition on all print and digital media and a 1/4 page ad in the souvenir journal.

Masters Level Partner
$500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Partners will receive 4 gala tickets recognition on all print and digital media and a 1/2 page ad in the souvenir journal.

Doctorate Level Partner
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Partners will receive 8 gala tickets recognition on all print and digital media and a full page ad in the souvenir journal.

Vendor
$100

includes 1 - 6 foot table and 2 chairs

Souvenir Journal 1/4 page
$20

Souvenir Journal 1/4 page ad

Souvenir Journal 1/2 page
$30

Souvenir Journal 1/2 page

Souvenir Journal full page
$50

Souvenir Journal full page ad

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