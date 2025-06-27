District 28 Masonic

Black Excellence Inaugural Gala Souvenir Journal

Inside Back Cover Ad
$100

Full page color print ready journal ad for back page inside cover of souvenir journal. 8x10 -Email print ready ads to [email protected].

Outside Back Cover page ad
$100

Full page color print ready journal ad for back page of souvenir journal. 8x10 - Email print ready ads to [email protected].

Full Page Journal Ad
$50

Full page color print ready journal ad. 8x10 - Email print ready ads to [email protected].

Priority Full Page Journal Ad
$75

Full page color print ready journal ad 8x10 with priority placement in the journal- Email print ready ads to [email protected].

