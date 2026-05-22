Hey Girlfriend Network

Hosted by

Hey Girlfriend Network

About this event

ANNUAL GIRLFRIENDS DAY CELEBRATION

3005 Old Ranch Pkwy

Seal Beach, CA 90740, USA

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #1 - OBSTRUCTED VIEW
$105

SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #2 - OBSTRUCTED VIEW
$105

SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #8
$105

THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #9
$105

THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

BISTRO AREA SEATING - HIGH TABLE #10
$105

THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 6 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

BISTRO AREA SEATING - HIGH TABLE #11
$105

THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 7 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

BISTRO AREA SEATING - HIGH TABLE #12
$105

THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

BISTRO AREA SEATING - LOW TABLE #13 - OBSTRUCTED VIEW
$105

THIS TICKET DOES NOT HAVE STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 16 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET

BISTRO BAR SEATING
$105

NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING - BAR SEAT
$155

NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING- HIGH TABLE #15
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #16
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #17
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #18
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #22
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #23
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #3
$105

SHARED TABLE OF 8 - NON-REFUNDABLE

VERANDA AREA SEATING - LOW TABLE #5
$105

SHARED TABLE OF 8 - NON REFUNDABLE

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #19
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE

MAIN LOUNGE SEATING - HIGH TABLE #21
$155

SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET

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