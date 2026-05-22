ANNUAL GIRLFRIENDS DAY CELEBRATION

About this event
SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 6 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 7 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET MAY HAVE LIMITED STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 8 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
THIS TICKET DOES NOT HAVE STAGE VIEW - SHARED TABLE OF 16 GUESTS - NON-REFUNDABLE TICKET
NON-REFUNDABLE TICKET
NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
SHARED TABLE OF 8 - NON-REFUNDABLE
SHARED TABLE OF 8 - NON REFUNDABLE
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE
SHARED TABLE OF 3 - NON-REFUNDABLE TICKET
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!