Union Mission Of Latrobe Inc

Hosted by

Union Mission Of Latrobe Inc

Annual Golf Event

Rt 711 S

729 Fairway lane, Ligonier, PA 15658, USA

Individual Golfer
$150

Enjoy the full program with access to all main activities.

Foursome Golf
$550
Team Sponsor
$625

One Foursome

Tee Sponsorship

Tee Sponsor
$125

Name and Logo on Tee Sign

Putting Contest
$350

Name and Logo on Putting Sign

Name Recognition on Event Banner

Longest Drive
$350

Name and Logo on Longest Drive Sign

Name Recognition on Event Banner

Beverage Cart
$500

Name and Logo on Beverage Cart Sign

Name Recognition on Event Banner

Hole-in-1 Sponsor
$750

Name & Logo on Hole Signage

Name Recognition on Event Banner

Lunch Sponsor
$750

Name & Logo Signage

Name Recognition on Event Banner

Dinner Sponsor
$1,500

Name & Logo on Dinner Signage

Name Recognition on Event Banner

Recognition from Podium

Add a donation for Union Mission Of Latrobe Inc

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!