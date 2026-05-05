United Way Of Hudson County

Hosted by

United Way Of Hudson County

About this event

Annual Golf Outing

9 Spring Brook Rd

Morristown, NJ 07960, USA

Premier Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 12 tickets

Three Foursomes, Recognition as Premier Sponsor, Opportunity to speak at Podium

Event Sponsor
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

2 Foursomes, Recognition as Event Sponsor

Dinner Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 Foursome, Recognition as Dinner Sponsor

Awards Sponsor
$3,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 Foursome, Opportunity to Present Awards

Beverage Sponsor
$3,000
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 Golfers, Company Logo at all Beverage Locations

Brunch Sponsor
$2,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

2 Golfers, Company Logo Displayed at Range

Range Sponsor
$2,000

Company Logo Displayed at Range

Foursome
$1,600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

One Foursome

Individual Golfer
$450

Single (1) golfer Ticket

Tee & Hole Sponsor
$250

Company Logo at Designated Holes

Cocktail & Dinner
$200

Cocktail starts at 5:00PM, followed by Dinner & Awards at 6PM until 7:30pm.

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