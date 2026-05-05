Annual Golf Outing

About this event
Three Foursomes, Recognition as Premier Sponsor, Opportunity to speak at Podium
2 Foursomes, Recognition as Event Sponsor
1 Foursome, Recognition as Dinner Sponsor
1 Foursome, Opportunity to Present Awards
2 Golfers, Company Logo at all Beverage Locations
2 Golfers, Company Logo Displayed at Range
Company Logo Displayed at Range
One Foursome
Single (1) golfer Ticket
Company Logo at Designated Holes
Cocktail starts at 5:00PM, followed by Dinner & Awards at 6PM until 7:30pm.
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