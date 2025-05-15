Union Mission Of Latrobe Inc
Annual Golf Outing at Ligonier Country Club
Ligonier Country Club
Rt 711 S, 729 Fairway lane, Ligonier, PA 15658, USA
Individual Golfer
$150
Enjoy a day of golf!
Foursome
$550
Enjoy a day of golf with your foursome.
Team Sponsor
$625
A foursome for golf and a tee sign.
Tee Sponsor
$125
Name and logo on tee sign.
Putting Contest
$350
Name and logo on putting sign and name recognition on event banner.
Longest Drive
$350
Name and Logo on Longest Drive Sign and Name Recognition on Event Banner.
Beverage Cart
$500
Name and logo on beverage cart sign and name recognition on event banner.
Hole-in-1 Sponsor
$750
Name and logo on hole signage and name recognition on event banner.
Lunch Sponsor
$750
Name and logo on lunch signage and name recognition on event banner.
Dinner Sponsor
$1,500
Name and logo on dinner signage, name recognition on event banner and recognition from podium.
All-in-One Package
$75
6 - Mulligans (Value $20) 2 - Gong Game (Value $20) on Hole #1 25 - 50/50 Tickets (Value $20) 25 - Basket Raffle Tickets (Value $35)
Gong Game -- 1 Ticket for $10
$101
Gong Game -- $20 for 3 Tickets
$20
50/50 $20 for 25 Tickets
$20
50/50 $10 for 10
$10
Raffle Tickets $20 for 25
$20
Raffle Tickets $10 for 10
$10
Mulligans $10 for 3
$10
