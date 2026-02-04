Parenting with Grace, Inc.

Annual Golf Tournament 2026

511 Morrison Ave NW

Annandale, MN 55302, USA

Individual Player
$135

Includes Dinner

Team Tickets
$540
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes Dinner

Team Early Bird
$500
Available until May 16
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes Dinner

Gold Sponsor
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes Dinner


signage at multiple holes

logo on event banner

logo on our social media

logo on our website

Silver Sponsor
$600
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Includes Dinner


signage at multiple holes

logo on our social media

logo on our website

Bronze
$250
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Includes Dinner


signage at 1 hole

logo on our social media

logo on our website

Dinner Sponsor
$500

logo on our social media

logo and signage on dinner tables

Golf Cart Sponsor
$250

logo on our social media

logo and signage on cart

