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Columbus (OH) Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated

About this event

ANNUAL MEMBERSHIP DUES - (JAN 1- JUN 30)

Regular Membership + Reinstatement Fee - 1YR
$350

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $135

Reinstatement fee: $15 applies to Regular memberships if paying between Jan 1st - Jun 30th.

Regular Membership + Reinstatement Fee - 2YRS+
$365

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $135

Reinstatement fee: $30 applies to Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

DEARS Regular Membership + Reinstatement Fee - 1YR
$290

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Reinstatement fee: $15 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 1 year.

DEARS Regular Membership + Reinstatement Fee - 2YRS+
$305

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Reinstatement fee: $30 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

Regular Life Membership
$145

National Dues: $0

Per Capita: $10

Local Dues: $135

DEARS Life Membership
$85

National Dues: $0

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Reinstatement Fee Only - 1YR
$15

Reinstatement fee only: $15 applies to memberships if paying between Jan 1st - Jun 30th.

Reinstatement Fee Only - 2YRS+
$30

Reinstatement fee: $30 applies to memberships if you have not been financial for 2 or more years.

BALANCE OF REINSTATEMENT FEE ONLY
$5

Balance of reinstatement fee after 12/31: $5 if you submitted your dues + $10 late fee after 12/31

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