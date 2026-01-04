ANNUAL MEMBERSHIP DUES - (JAN 1- JUN 30)

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About this event
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $135
Reinstatement fee: $15 applies to Regular memberships if paying between Jan 1st - Jun 30th.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $135
Reinstatement fee: $30 applies to Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $75
Reinstatement fee: $15 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 1 year.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $75
Reinstatement fee: $30 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.
National Dues: $0
Per Capita: $10
Local Dues: $135
National Dues: $0
Per Capita: $10
Local Dues: $75
Reinstatement fee only: $15 applies to memberships if paying between Jan 1st - Jun 30th.
Reinstatement fee: $30 applies to memberships if you have not been financial for 2 or more years.
Balance of reinstatement fee after 12/31: $5 if you submitted your dues + $10 late fee after 12/31
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