Hosted by

Columbus (OH) Alumnae Chapter Delta Sigma Theta Sorority, Incorporated

About this event

ANNUAL MEMBERSHIP DUES - (JUL 1- SEP 30)

Regular Membership (NO FEES INCLD)
$335

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $135

DEARS Regular Membership (NO FEES INCLD)
$275

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Regular Life Membership
$145

National Dues: $0

Per Capita: $10

Local Dues: $135

DEARS Life Membership
$85

National Dues: $0

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Prior Year Regular Membership + Reinstatement Fee - 1YR
$350

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $135

Reinstatement fee: $15 applies to Regular memberships if paying for the Prior Year.

Prior Year DEARS Regular Membership + Reinstatement Fee-1YR
$290

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Reinstatement fee: $15 applies to DEARS Regular memberships if paying for the Prior Year.

Regular Membership + Reinstatement Fee - 2YRS+
$365

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $135

Reinstatement fee: $30 applies to Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

DEARS Regular Membership + Reinstatement Fee - 2YRS+
$305

National Dues: $190

Per Capita: $10

Local Dues: $75

Reinstatement fee: $30 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.

BALANCE OF REGULAR DUES ONLY
$10

Balance of dues for Regular Member charged $325 but should have been $335

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!