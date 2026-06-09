ANNUAL MEMBERSHIP DUES - (JUL 1- SEP 30)

About this event
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $135
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $75
National Dues: $0
Per Capita: $10
Local Dues: $135
National Dues: $0
Per Capita: $10
Local Dues: $75
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $135
Reinstatement fee: $15 applies to Regular memberships if paying for the Prior Year.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $75
Reinstatement fee: $15 applies to DEARS Regular memberships if paying for the Prior Year.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $135
Reinstatement fee: $30 applies to Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.
National Dues: $190
Per Capita: $10
Local Dues: $75
Reinstatement fee: $30 applies to DEARS Regular memberships if you have not been financial for 2 or more years.
Balance of dues for Regular Member charged $325 but should have been $335
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!