Lives Without Limits Inc

Hosted by

Lives Without Limits Inc

About this event

Annual October Banquet

Thomasville Exchange Club 2057 GA-122

Thomasville, GA 31757, USA

Single Barrel
$90

Ticket includes:

1 Dinner

1 LWLCup

Beer and Wine Only

Recognition in Banquet Program Book (name only)

Tax Deductible Value $35

Double Barrel
$175
This is a group ticket, it includes 2 tickets

Ticket includes:

2 Dinners

2 LWL Cups

Beer and Wine Only

Recognition in Banquet Program Book (name only)

Tax Deductible Value $65

28 Gauge
$350
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Ticket includes:

4 Dinners

4 LWL Cups

Beer and Wine Only

Recognition in Banquet Program Book (name only)

Tax Deductible Value $130

20 Gauge
$700
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket includes:

8 Dinners

8 LWLCups

Beer and Wine Only

Recognition on LWL Social Media Recognition in Banquet Program Book (name only)

Tax Deductible Value $260

16 Gauge
$1,250
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket includes:

8 Dinners

8 Signature LWL Cups

Full VIP Bar

Recognition on LWL Social Media (logo)

Recognition in Banquet Program Book (logo)

Tax Deductible Value $650

12 Gauge
$2,750
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket includes:

8 Dinners

8 Signature LWL Cups

Full VIP Bar

Recognition on LWL Web Page

Recognition on LWL Social Media (logo)

Recognition in Banquet Program Book (logo)

Tax Deductible Value $2,150

10 Gauge
$5,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Ticket includes:

8 Dinners

8 Signature LWL Cups

Full VIP Bar

Banner Sign at the Banquet

Recognition on LWL Web Page

Recognition on LWL Social Media (logo)

Recognition in Banquet Program Book (logo)

Tax Deductible Value $4,400

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