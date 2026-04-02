Annual October Banquet

About this event
Thomasville, GA 31757, USA
Ticket includes:
1 Dinner
1 LWLCup
Beer and Wine Only
Recognition in Banquet Program Book (name only)
Tax Deductible Value $35
Ticket includes:
2 Dinners
2 LWL Cups
Beer and Wine Only
Recognition in Banquet Program Book (name only)
Tax Deductible Value $65
Ticket includes:
4 Dinners
4 LWL Cups
Beer and Wine Only
Recognition in Banquet Program Book (name only)
Tax Deductible Value $130
Ticket includes:
8 Dinners
8 LWLCups
Beer and Wine Only
Recognition on LWL Social Media Recognition in Banquet Program Book (name only)
Tax Deductible Value $260
Ticket includes:
8 Dinners
8 Signature LWL Cups
Full VIP Bar
Recognition on LWL Social Media (logo)
Recognition in Banquet Program Book (logo)
Tax Deductible Value $650
Ticket includes:
8 Dinners
8 Signature LWL Cups
Full VIP Bar
Recognition on LWL Web Page
Recognition on LWL Social Media (logo)
Recognition in Banquet Program Book (logo)
Tax Deductible Value $2,150
Ticket includes:
8 Dinners
8 Signature LWL Cups
Full VIP Bar
Banner Sign at the Banquet
Recognition on LWL Web Page
Recognition on LWL Social Media (logo)
Recognition in Banquet Program Book (logo)
Tax Deductible Value $4,400
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