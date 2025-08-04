Annual Pickleball Fundraiser

300 S Chestnut St

Seymour, IN 47274, USA

Day 1-8am men Rec
$25

Sat. Sep. 27th, 8:00am, Rec/Beginner-Men

Day 1-8am Women Rec
$25

Sat. Sep. 27th, 8:00am, Rec/Beginner-Women

Day 1-10:30 Men 3.0
$25

Sat. Sep. 27th, 10:30am, 3.0 Men

Day 1-10:30 Women 3.0
$25

Sat. Sep. 27th, 10:30am, 3.0 Women

Day 1, 1pm 3.5 Men
$25

Sat. Sep. 27th, 1:00pm, 3.5 Men

Day 1, 1pm 3.5 Women
$25

Sat. Sep. 27th, 1:00pm, 3.5 Women

Day 2-8am Rec-Mixed
$25

Sun. Sep. 28th

8:00am Re/Beginner, Mixed, 1st Ticket

2nd Ticket Day 2-8am Rec-Mixed
$10

2nd Ticket Sun. Sep. 28th

8:00am Re/Beginner, Mixed

Day 2-10:30am 3.0 Mixed
$25

Sun. Sep. 28th

10:30am 3.0-Mixed, 1st Ticket

2nd Ticket Day 2-10:30am 3.0 Mixed
$10

2nd Ticket, Sun. Sep. 28th

10:30am 3.0-Mixed

Day 2-1pm 3.5 Mixed
$25

Sun. Sep. 28th

1:00pm,

3.5-Mixed, 1st Ticket

2nd Ticket Day 2-1pm 3.5 Mixed
$10

2nd Ticket Sun. Sep. 28th

1:00pm,

3.5-Mixed

T-Shirt Specify Size
$10

Specify Size farther down

addExtraDonation

$

