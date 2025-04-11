ECUADORIAN SOCIETY OF METROPOLITAN ST LOUIS INC

ANNUAL PICNIC 2025- ECUADORIAN SOCIETY

Ceviche - Shrimp
$17
Guatita - Con arroz, huevo cocido y ensalda
$20
Encebollado
$20
Chicharrón con patacón
$15
Ecuadorian Dessert tasting/Degustación de Postres
$5
Savor the flavors of Ecuador! Enjoy a variety of mouthwatering Ecuadorian desserts and vote for your favorite. ¡Saborea los sabores de Ecuador! Disfruta de una variedad de deliciosos postres ecuatorianos y vota por tu favorito.
Bud light - Budweiser
$5
Donate $5 and enjoy 2 beers of your choice - Con tu donacion de $5 disfruta 2 cervezas de tu eleccion.
Coca Cola
$2
Sprite
$2
Pin Conmemorativo de la Sociedad de Ecuatorianos de STL item
Pin Conmemorativo de la Sociedad de Ecuatorianos de STL
$10
Celebra la cultura, el orgullo y la union con este pin exclusivo de la Sociedad de Ecuatorianos de STL. Ideal para lucir con orgullo o apoyar los eventos de nuestra cultura. Celebrate culture, heritage, and unity with this custom-designed pin representing the Ecuadorian Society of STL. Perfect for showing your pride or support community events!
