Annual Ramen and Sushi Fundraiser

1631 S Beretania St.

Honolulu, HI 96826, USA

Ramen pickup at Shinshu Kyokai
$15

Order to pick up one (1) microwaveable ramen at Shinshu Kyokai on Sunday, 9/28/25, between 9-1.

Maki Sushi roll pickup at Shinshu Kyokai
$7

Order to pick up one (1) roll of maki sushi at Shinshu Kyokai on Sunday, 9/28/25, between 9-1.

Combination - Ramen and Sushi pickup at Shinshu Kyokai
$21

Order to pick up both one (1) microwaveable ramen and one (1) maki sushi at Shinshu Kyokai on Sunday, 9/28/25, between 9-1.

Tickets for ramen pickup at Nabeya Maido (tickets)
$15

Order for ticket to pick up one (1) microwaveable ramen from Nabeya Maido from 9/29/25 until 11/28/25. No grace period.

Individual Andagi
$1

Order for each individual andagi. If you order 12, you will receive a discount.

Dozen Andagi
$10

Special rate for ordering 12 andagi.

