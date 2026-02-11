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Rising Tide Preschool

Annual Rising Tide Cup: Disc Golf Tournament & Fun{draiser} in the Forest!

Recreational Level
$250
  • Name on T-Shirt
  • 2 Registrations
Intermediate Level
$500
  • Co-sponsor of one hole
  • Name on T-Shirt
  • 2 Registrations
Advanced Level
$1,000
  • Signage at event entrance
  • Sole sponsor of one hole
  • Logo on T-shirt
  • 2 Registrations
Pro Level
$2,000
  • Signage at event entrance
  • Sole sponsor of 2 holes
  • Logo on T-shirt
  • 4 Registrations

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