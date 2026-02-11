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Rising Tide Preschool
Annual Rising Tide Cup: Disc Golf Tournament & Fun{draiser} in the Forest!
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Intermediate Level
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Advanced Level
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Pro Level
$2,000
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